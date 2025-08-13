뉴스9(창원)

민주당 “김건희 구속 환영”…진보당 “국민의힘 해체”

입력 2025.08.13 (21:53) 수정 2025.08.13 (22:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

경남 ‘7대 지역 공약’ 발표…“부울경 30분 시대 조기 구축”

경남 ‘7대 지역 공약’ 발표…“부울경 30분 시대 조기 구축”
‘12·12 군사 반란’ 김오랑 중령 유족에 국가 배상 판결

‘12·12 군사 반란’ 김오랑 중령 유족에 국가 배상 판결

다음
김건희 여사 구속에 더불어민주당 경남도당은 오늘(13일) 환영 논평을 내고, 권력을 통한 비위와 부패가 없도록 김 여사의 죄상을 낱낱이 밝혀야 한다고 말했습니다.

진보당 경남도당도 김 여사는 국가 제도와 법치를 통째로 파탄 냈다며, 이를 비호한 국민의힘은 해체해야 한다고 논평했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “김건희 구속 환영”…진보당 “국민의힘 해체”
    • 입력 2025-08-13 21:53:06
    • 수정2025-08-13 22:03:30
    뉴스9(창원)
김건희 여사 구속에 더불어민주당 경남도당은 오늘(13일) 환영 논평을 내고, 권력을 통한 비위와 부패가 없도록 김 여사의 죄상을 낱낱이 밝혀야 한다고 말했습니다.

진보당 경남도당도 김 여사는 국가 제도와 법치를 통째로 파탄 냈다며, 이를 비호한 국민의힘은 해체해야 한다고 논평했습니다.
조미령
조미령 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.