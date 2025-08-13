민주당 “김건희 구속 환영”…진보당 “국민의힘 해체”
입력 2025.08.13 (21:53) 수정 2025.08.13 (22:03)
김건희 여사 구속에 더불어민주당 경남도당은 오늘(13일) 환영 논평을 내고, 권력을 통한 비위와 부패가 없도록 김 여사의 죄상을 낱낱이 밝혀야 한다고 말했습니다.
진보당 경남도당도 김 여사는 국가 제도와 법치를 통째로 파탄 냈다며, 이를 비호한 국민의힘은 해체해야 한다고 논평했습니다.
김건희 여사 구속에 더불어민주당 경남도당은 오늘(13일) 환영 논평을 내고, 권력을 통한 비위와 부패가 없도록 김 여사의 죄상을 낱낱이 밝혀야 한다고 말했습니다.
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
