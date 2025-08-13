영재·과학고 졸업생 의약학계열 진학률 감소
입력 2025.08.13 (21:53) 수정 2025.08.13 (21:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
영재학교와 과학고 졸업생들의 의약학계열 진학률이 줄었습니다.
교육부가 집계한 영재학교 졸업생의 의약학 계열 진학률은 2023년 10.1%에서 올해 2.5%로, 과학고는 2.2에서 1.7%로 낮아졌습니다.
대구경북에서는 대구 과학고 1.1%, 대구 일 과학고 1.2, 경북 과학고 0%로 전국 평균보다 낮았습니다.
교육부가 집계한 영재학교 졸업생의 의약학 계열 진학률은 2023년 10.1%에서 올해 2.5%로, 과학고는 2.2에서 1.7%로 낮아졌습니다.
대구경북에서는 대구 과학고 1.1%, 대구 일 과학고 1.2, 경북 과학고 0%로 전국 평균보다 낮았습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 영재·과학고 졸업생 의약학계열 진학률 감소
-
- 입력 2025-08-13 21:53:07
- 수정2025-08-13 21:57:42
영재학교와 과학고 졸업생들의 의약학계열 진학률이 줄었습니다.
교육부가 집계한 영재학교 졸업생의 의약학 계열 진학률은 2023년 10.1%에서 올해 2.5%로, 과학고는 2.2에서 1.7%로 낮아졌습니다.
대구경북에서는 대구 과학고 1.1%, 대구 일 과학고 1.2, 경북 과학고 0%로 전국 평균보다 낮았습니다.
교육부가 집계한 영재학교 졸업생의 의약학 계열 진학률은 2023년 10.1%에서 올해 2.5%로, 과학고는 2.2에서 1.7%로 낮아졌습니다.
대구경북에서는 대구 과학고 1.1%, 대구 일 과학고 1.2, 경북 과학고 0%로 전국 평균보다 낮았습니다.
-
-
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.