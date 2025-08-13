‘12·12 군사 반란’ 김오랑 중령 유족에 국가 배상 판결
입력 2025.08.13 (21:53)
12·12 군사 반란 당시 반란군에 맞서다 전사한 고 김오랑 중령 유족에게 국가 배상 판결이 나왔습니다.
서울중앙지법은 김 중령의 유족 10명에게 2억 9천9백만 원을 지급하라고 판결했습니다.
김해 출신인 고 김오랑 중령은 사망 당시 순직으로 기록됐지만, 2022년 군 사망사고 진상규명위원회가 반란을 방지하려다 숨진 '전사'로 변경했습니다.
서울중앙지법은 김 중령의 유족 10명에게 2억 9천9백만 원을 지급하라고 판결했습니다.
김해 출신인 고 김오랑 중령은 사망 당시 순직으로 기록됐지만, 2022년 군 사망사고 진상규명위원회가 반란을 방지하려다 숨진 '전사'로 변경했습니다.
