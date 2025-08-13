이재명 대통령 차관급 인선…충북 출신 3명 포함
입력 2025.08.13 (21:54) 수정 2025.08.13 (22:19)
이재명 대통령이 오늘 10개 부처 차관급 인선을 단행한 가운데, 충북 출신 인사 3명이 포함됐습니다.
문화체육관광부 2차관에는 보은 출신의 김대현 전 문체부 종무실장이, 산림청장에는 청주 출신의 김인호 환경교육혁신연구소 소장이 임명됐습니다.
또 제천 출신의 안형준 통계청 차장이 승진하면서 통계청장으로 임명됐습니다.
