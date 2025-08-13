영동군의원, 신장수~무주영동 송전선로 백지화 요구
입력 2025.08.13 (21:56)
영동군의원 전원이 오늘 한국전력공사 본사를 찾아 신장수~무주영동 송전선로 사업 백지화를 촉구했습니다.
이들은 한전이 주민 동의 없이 사업을 강행하고 있다면서, 지역 생태 환경 보호와 기본권 보장을 위해 대안 노선을 마련하는 등 사업을 다시 검토하라고 촉구했습니다.
이에 대해 한전 측은 호남권에서 생산하는 전기를 충청권과 수도권 등으로 보내려면 송전선로 추가 건설이 불가피하다면서, 관련 내용을 지역 주민들에게 충분히 설명하겠다고 밝혔습니다.
영동군의원 전원이 오늘 한국전력공사 본사를 찾아 신장수~무주영동 송전선로 사업 백지화를 촉구했습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.