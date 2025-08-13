101살 생존 독립운동가 강태선 애국지사 기념 연극 막올라

동영상 고정 취소

[앵커]



광복 80주년이 이틀 앞으로 다가왔습니다.



제주에는 일제강점기 독립운동을 하다 옥고를 치른 강태선 애국지사가 생존해 계시는데요.



강태선 지사를 초청해 독립운동의 의미를 되새기는 연극이 무대에 올려졌습니다.



임연희 기자입니다.



[리포트]



엄혹했던 일제강점기 나라를 빼앗긴 설움을 몸짓으로 풀어냅니다.



제주지역 독립유공자 가운데 유일한 생존자인 강태선 애국지사의 이야기를 다룬 짧은 연극입니다.



관객이 숨죽인 공연장에 만세삼창이 터져 나오자,



["만세."]



강태선 애국지사도 눈시울을 붉힙니다.



광복 80주년을 맞아 국립제주호국원이 마련한 이번 행사엔 표선고 학생들도 참여했습니다.



강태선 지사가 독립운동을 한 나이대의 학생들로, 선조의 헌신에 감사를 표했습니다.



[이은지/표선고 3학년 : "교과서에서만 배워왔던 역사를 마주 보니까. 정말 이게 실재했던 일이구나. 많이 벅차올랐어요."]



올해 만으로 101살을 맞은 강태선 옹은 먼저 세상을 떠난 동지들을 떠올리며 송구스럽다고 말했습니다.



[강태선/애국지사/101살 : "난 지금 생존해있다는 것만으로도 (독립운동) 선조들께 참 미안하게 생각해요. 살아서 이렇게 대우받는다는 것이 (송구스럽다.)"]



참석자들도 항일운동에 앞장섰던 선조들의 헌신을 가슴속에 새기며 하나가 됐습니다.



[강혜선/광복회 제주지부장 : "후세대도 세월은 흐르지만 광복이라는 뜻을 잊지 않고 가슴속에 오래 선조들의 공로를 영원히 기억해 주셨으면 합니다."]



강태선 애국지사를 비롯해 현재까지 생존해 있는 독립운동가는 단 5명, 조국 독립을 위해 헌신한 선조의 기억이 다음 세대로 전승되며 울림을 주고 있습니다.



KBS 뉴스 임연희입니다.



촬영기자:양경배



