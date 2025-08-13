도시철도 하단~녹산선 조건 완화해 재입찰

동영상 고정 취소

1차 입찰에서 사업자를 찾지 못한 부산도시철도 하단~녹산선이 재입찰에 들어갔습니다.



부산교통공사는 교량 시공 실적 기준 조건을 최근 10년간 8.3km에서 5.8km 이상으로 완화해 두번째 입찰에 들어간다고 밝혔습니다.



하단-녹산선은 하단역부터 을숙도와 명지신도시를 거쳐 녹산산단으로 이어지는 13.47km 구간으로 총 사업비는 1조 4천8백억 원입니다.



