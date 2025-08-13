도시철도 하단~녹산선 조건 완화해 재입찰
입력 2025.08.13 (21:58) 수정 2025.08.13 (22:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
1차 입찰에서 사업자를 찾지 못한 부산도시철도 하단~녹산선이 재입찰에 들어갔습니다.
부산교통공사는 교량 시공 실적 기준 조건을 최근 10년간 8.3km에서 5.8km 이상으로 완화해 두번째 입찰에 들어간다고 밝혔습니다.
하단-녹산선은 하단역부터 을숙도와 명지신도시를 거쳐 녹산산단으로 이어지는 13.47km 구간으로 총 사업비는 1조 4천8백억 원입니다.
부산교통공사는 교량 시공 실적 기준 조건을 최근 10년간 8.3km에서 5.8km 이상으로 완화해 두번째 입찰에 들어간다고 밝혔습니다.
하단-녹산선은 하단역부터 을숙도와 명지신도시를 거쳐 녹산산단으로 이어지는 13.47km 구간으로 총 사업비는 1조 4천8백억 원입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 도시철도 하단~녹산선 조건 완화해 재입찰
-
- 입력 2025-08-13 21:58:31
- 수정2025-08-13 22:08:59
1차 입찰에서 사업자를 찾지 못한 부산도시철도 하단~녹산선이 재입찰에 들어갔습니다.
부산교통공사는 교량 시공 실적 기준 조건을 최근 10년간 8.3km에서 5.8km 이상으로 완화해 두번째 입찰에 들어간다고 밝혔습니다.
하단-녹산선은 하단역부터 을숙도와 명지신도시를 거쳐 녹산산단으로 이어지는 13.47km 구간으로 총 사업비는 1조 4천8백억 원입니다.
부산교통공사는 교량 시공 실적 기준 조건을 최근 10년간 8.3km에서 5.8km 이상으로 완화해 두번째 입찰에 들어간다고 밝혔습니다.
하단-녹산선은 하단역부터 을숙도와 명지신도시를 거쳐 녹산산단으로 이어지는 13.47km 구간으로 총 사업비는 1조 4천8백억 원입니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.