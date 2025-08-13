무단횡단 50대 잇단 뺑소니…운전자 4명 조사
입력 2025.08.13 (21:59)
부산 영도경찰서는 무단횡단하던 남성을 잇따라 치고 달아난 혐의로 운전자 4명을 조사하고 있습니다.
운전자들은 어제(12일) 저녁 7시 반쯤 부산 영도구의 한 도로에서 중앙분리대를 넘던 50대 남성을 잇따라 치고 달아나 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 운전자들이 음주 상태는 아니었으며 "사람을 친 사실을 몰랐다"는 운전자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
