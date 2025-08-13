“고양이가 밟아서”…부산 전기레인지 화재 57건
입력 2025.08.13 (21:59) 수정 2025.08.13 (22:08)
고양이로 인한 전기레인지 화재가 증가하고 있습니다.
소방청 국가화재정보시스템을 보면 2020년부터 5년 동안 부산에서 '고양이 접촉'으로 인해 발생한 전기레인지 화재는 57건입니다.
연도별로 보면 2020년 8건, 2022년 11건, 지난해 15건 등으로 꾸준히 증가했습니다.
부산소방재난본부는 "외출·취침 전 전원 차단과 잠금 상태 확인, 스위치 보호 덮개 설치 등 안전 수칙을 지켜야 한다"고 당부했습니다.
노준철 기자 argos@kbs.co.kr
