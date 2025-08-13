국가교육위원장에 차정인 前 부산대 총장 임명

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

국가교육위원회 위원장에 차정인 전 부산대 총장이 임명됐습니다.



대통령실은 "국가거점국립대총장협의회장과 부산대 총장을 지낸 전문성을 바탕으로 공교육 정책의 올바른 방향을 수립해 나갈 것으로 기대한다"고 차정인 국가교육위원회 위원장 인선 배경을 밝혔습니다.



앞서 국가 거점국립대학교 총장협의회는 차 교수를 교육부 장관 후보로 추천한 바 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!