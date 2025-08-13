국가교육위원장에 차정인 前 부산대 총장 임명
입력 2025.08.13 (21:59) 수정 2025.08.13 (22:10)
국가교육위원회 위원장에 차정인 전 부산대 총장이 임명됐습니다.
대통령실은 "국가거점국립대총장협의회장과 부산대 총장을 지낸 전문성을 바탕으로 공교육 정책의 올바른 방향을 수립해 나갈 것으로 기대한다"고 차정인 국가교육위원회 위원장 인선 배경을 밝혔습니다.
앞서 국가 거점국립대학교 총장협의회는 차 교수를 교육부 장관 후보로 추천한 바 있습니다.
