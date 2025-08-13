뉴스9(강릉)

강원도 글로벌본부, 청렴행정 강화 ‘알림톡’ 가동

입력 2025.08.13 (22:00) 수정 2025.08.13 (22:09)

강원도 글로벌본부가 부패 방지와 청렴도 향상을 위해 '청렴알림톡'을 운영합니다.

글로벌본부는 다음 달(9월)부터 본부와 공사·용역 계약을 맺는 업체·기관에 사전 동의를 받아 계약 직후와 착수 직전 청렴 안내 문자를 보낼 예정이라고 밝혔습니다.

글로벌본부는 또, 이미 진행 중인 계약 120여 건에 대해서도 사후 동의를 받아 이달(8월) 중 청렴 안내 문자를 발송합니다.

