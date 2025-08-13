강원도 글로벌본부, 청렴행정 강화 ‘알림톡’ 가동
입력 2025.08.13 (22:00) 수정 2025.08.13 (22:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도 글로벌본부가 부패 방지와 청렴도 향상을 위해 '청렴알림톡'을 운영합니다.
글로벌본부는 다음 달(9월)부터 본부와 공사·용역 계약을 맺는 업체·기관에 사전 동의를 받아 계약 직후와 착수 직전 청렴 안내 문자를 보낼 예정이라고 밝혔습니다.
글로벌본부는 또, 이미 진행 중인 계약 120여 건에 대해서도 사후 동의를 받아 이달(8월) 중 청렴 안내 문자를 발송합니다.
글로벌본부는 다음 달(9월)부터 본부와 공사·용역 계약을 맺는 업체·기관에 사전 동의를 받아 계약 직후와 착수 직전 청렴 안내 문자를 보낼 예정이라고 밝혔습니다.
글로벌본부는 또, 이미 진행 중인 계약 120여 건에 대해서도 사후 동의를 받아 이달(8월) 중 청렴 안내 문자를 발송합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원도 글로벌본부, 청렴행정 강화 ‘알림톡’ 가동
-
- 입력 2025-08-13 22:00:18
- 수정2025-08-13 22:09:42
강원도 글로벌본부가 부패 방지와 청렴도 향상을 위해 '청렴알림톡'을 운영합니다.
글로벌본부는 다음 달(9월)부터 본부와 공사·용역 계약을 맺는 업체·기관에 사전 동의를 받아 계약 직후와 착수 직전 청렴 안내 문자를 보낼 예정이라고 밝혔습니다.
글로벌본부는 또, 이미 진행 중인 계약 120여 건에 대해서도 사후 동의를 받아 이달(8월) 중 청렴 안내 문자를 발송합니다.
글로벌본부는 다음 달(9월)부터 본부와 공사·용역 계약을 맺는 업체·기관에 사전 동의를 받아 계약 직후와 착수 직전 청렴 안내 문자를 보낼 예정이라고 밝혔습니다.
글로벌본부는 또, 이미 진행 중인 계약 120여 건에 대해서도 사후 동의를 받아 이달(8월) 중 청렴 안내 문자를 발송합니다.
-
-
강규엽 기자 basic@kbs.co.kr강규엽 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.