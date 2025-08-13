7월 부산 고용률 58.8%…6개월 연속 상승

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산지역 고용률이 6개월 연속 상승한 것으로 나타났습니다.



동남지방통계청이 발표한 부산 고용동향을 보면 지난달(7월) 부산 고용률은 58.8%로 지난해 같은 달보다 0.4% 포인트 올랐습니다.



