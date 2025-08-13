해군 1함대 ‘강원함’에서 광복절 ‘타임캡슐’ 봉입식
입력 2025.08.13 (22:01) 수정 2025.08.13 (22:09)
강원동부보훈지청과 해군 1함대가 광복절인 오는 15일, 선체번호가 '815'인 호위함 '강원함'에서 '광복 100주년을 향한 항해' 타임캡슐을 봉입합니다.
이번 봉입식에서는 임무 때 사용한 태극기와 해군기, 광복 80주년 독립선언서가 봉입되고, 독립선언서 낭독과 독립군가 공연도 이어집니다.
강원함 장병들은 또 최근 동해 해상에서 대형 '광복군 서명 태극기' 퍼포먼스도 펼쳤습니다.
봉입한 타임캡슐은 광복 100주년을 맞는 2045년 개봉됩니다.
강원동부보훈지청과 해군 1함대가 광복절인 오는 15일, 선체번호가 '815'인 호위함 '강원함'에서 '광복 100주년을 향한 항해' 타임캡슐을 봉입합니다.
