민선 8기 도정 막바지 공공기관장 잇따라 교체

민선 8기 오영훈 도정의 임기 막바지 지방공기업과 출자출연기관장이 잇따라 교체됩니다.



제주도는 최근 박현수 서귀포의료원장의 사표를 수리하고 후임자 선임을 위한 임원추천위원회 구성에 들어갔습니다.



올해 지방공기업 경영평가에서 미흡 등급을 받으며 김호민 사장이 물러난 제주에너지공사도 27일까지 사장 공모에 나섭니다.



이 밖에도 제주신용보증재단 이사장과 제주도경제통상진흥원장 역시 임기 만료 임박으로 후임자 선발 절차를 진행하고 있고 제주국제컨벤션센터 대표이사와 제주한의약연구원장은 오는 10월을 전후해 임기가 종료됩니다.



