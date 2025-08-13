청소년 대중교통 무료 이용 개통식 개최
입력 2025.08.13 (22:01) 수정 2025.08.13 (22:05)
제주도가 오늘(13일) 제주시 삼다공원에서 청소년 대중교통 무료이용 개통식을 열면서 앞으로 청소년들은 제주교통복지카드로 시내버스와 급행버스, 리무진 버스를 전면 무료 이용할 수 있게 됐습니다.
대중교통 무료 이용 대상은 만 13살에서 18살 이하의 도내 청소년 4만 2천여 명 입니다.
앞서 제주도는 이달 1일부터 청소년 버스 무료 탑승 제도를 시행했지만 무료 교통복지카드가 기존 티머니 단말기와 호환이 안 되면서 초기 서비스 시행에 혼란을 빚었습니다.
강탁균 기자 taktak@kbs.co.kr
