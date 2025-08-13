북강릉케이블카 ‘등대꼬댕이공원~영진항’ 구간 확정

동영상 고정 취소

강릉시가 추진 중인 이른바 '북강릉케이블카' 노선안이 주문진읍 등대꼬댕이공원에서 영진항까지 약 3.3킬로미터 규모로 확정됐습니다.



강릉시는 소돌항에서 영진항을 잇는 4.8킬로미터 구간을 당초 검토했지만, 주민설명회 등에서 생활권 침해 문제 등이 제기돼 구간 축소를 결정했다고 밝혔습니다.



강릉시는 이르면 이달(8월) 말 민간 제안사업 공모를 진행하고, 이후 인허가 등 행정절차를 추진할 계획입니다.



