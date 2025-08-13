북강릉케이블카 ‘등대꼬댕이공원~영진항’ 구간 확정
입력 2025.08.13 (22:02) 수정 2025.08.13 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강릉시가 추진 중인 이른바 '북강릉케이블카' 노선안이 주문진읍 등대꼬댕이공원에서 영진항까지 약 3.3킬로미터 규모로 확정됐습니다.
강릉시는 소돌항에서 영진항을 잇는 4.8킬로미터 구간을 당초 검토했지만, 주민설명회 등에서 생활권 침해 문제 등이 제기돼 구간 축소를 결정했다고 밝혔습니다.
강릉시는 이르면 이달(8월) 말 민간 제안사업 공모를 진행하고, 이후 인허가 등 행정절차를 추진할 계획입니다.
강릉시는 소돌항에서 영진항을 잇는 4.8킬로미터 구간을 당초 검토했지만, 주민설명회 등에서 생활권 침해 문제 등이 제기돼 구간 축소를 결정했다고 밝혔습니다.
강릉시는 이르면 이달(8월) 말 민간 제안사업 공모를 진행하고, 이후 인허가 등 행정절차를 추진할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 북강릉케이블카 ‘등대꼬댕이공원~영진항’ 구간 확정
-
- 입력 2025-08-13 22:02:23
- 수정2025-08-13 22:11:14
강릉시가 추진 중인 이른바 '북강릉케이블카' 노선안이 주문진읍 등대꼬댕이공원에서 영진항까지 약 3.3킬로미터 규모로 확정됐습니다.
강릉시는 소돌항에서 영진항을 잇는 4.8킬로미터 구간을 당초 검토했지만, 주민설명회 등에서 생활권 침해 문제 등이 제기돼 구간 축소를 결정했다고 밝혔습니다.
강릉시는 이르면 이달(8월) 말 민간 제안사업 공모를 진행하고, 이후 인허가 등 행정절차를 추진할 계획입니다.
강릉시는 소돌항에서 영진항을 잇는 4.8킬로미터 구간을 당초 검토했지만, 주민설명회 등에서 생활권 침해 문제 등이 제기돼 구간 축소를 결정했다고 밝혔습니다.
강릉시는 이르면 이달(8월) 말 민간 제안사업 공모를 진행하고, 이후 인허가 등 행정절차를 추진할 계획입니다.
-
-
정면구 기자 nine@kbs.co.kr정면구 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.