이주노동자 양식장 감전 사고…업주 안전수칙 위반 조사
입력 2025.08.13 (22:02) 수정 2025.08.13 (22:14)
지난 10일 고흥 양식장에서 작업 중 감전 사고로 숨졌던 외국인 노동자 2명이 당시 절연장갑이 아닌 면장갑을 착용한 것으로 확인돼 경찰이 양식장 관계자를 상대로 안전 수칙 소홀 여부를 살피고 있습니다.
또 수중모터 전선에서 누전으로 추정되는 단서도 발견한 것으로 알려졌습니다.
전남경찰은 업주의 과실이 드러날 경우 업무상과실치사 혐의로 입건할 예정입니다.
이주노동자 양식장 감전 사고…업주 안전수칙 위반 조사
입력 2025-08-13 22:02:28
수정2025-08-13 22:14:49
곽선정 기자
