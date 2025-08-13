제주, 인구 대비 교통사고·부상자 ‘전국 최다’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제주가 인구 대비 교통사고가 가장 빈번한 지역으로 조사됐습니다.



한국도로교통공단 교통사고분석시스템을 보면 지난해 제주에서 발생한 교통사고는 인구 10만 명당 587.4건으로 전국에서 가장 많았습니다.



특히 이로 인한 중상자와 부상자 역시 인구 10만 명당 각각 155.3명과 851.4명으로 전국에서 가장 많았습니다.



