정선 여량농협, 농협 최고 권위 ‘총화상’ 수상
입력 2025.08.13 (22:02) 수정 2025.08.13 (22:11)
정선 여량농협이 오늘(13일) 서울 농협중앙회에서 열린 창립 64주년 기념식에서 농협 최고 권위 표창인 '총화상'을 받았습니다.
총화상은 농협중앙회가 농·축협 사무소 등을 대상으로 임직원 단결과 사회 공헌, 고객 감동, 경영 실적 등을 종합 평가해 최우수 사무소에 수여하는 상입니다.
농협 강원본부에 따르면, 정선 여량농협은 최근 2년간 지도·경제·신용 등 다양한 사업 부문에서 눈에 띄는 성장을 이뤘고, 농협 주요 사업 평가에서 많은 상을 받았습니다.
