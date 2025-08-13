“광주 북구 상습 침수 해결 ‘저영향개발’ 필요”

동영상 고정 취소

광주 북구 신안교 일대의 상습 침수 문제를 해결하기 위해서는 지형을 최대한 보존하는 이른바 '저영향개발'이 필요하다는 주장이 나왔습니다.



주진걸 동신대 토목환경공학과 교수는 광주시의회와 광주녹색환경지원센터가 개최한 토론회에서 이 같이 강조하고, 우수저류시설 확충과 함께 친환경적인 물순환 도시가 조성돼야 한다고 설명했습니다.



주 교수는 저영향개발 기법으로 빗물저금통 보급과 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하는 소형 침투도랑 설치 등을 제시했습니다.



