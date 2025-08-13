“광주 북구 상습 침수 해결 ‘저영향개발’ 필요”
입력 2025.08.13 (22:02) 수정 2025.08.13 (22:16)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광주 북구 신안교 일대의 상습 침수 문제를 해결하기 위해서는 지형을 최대한 보존하는 이른바 '저영향개발'이 필요하다는 주장이 나왔습니다.
주진걸 동신대 토목환경공학과 교수는 광주시의회와 광주녹색환경지원센터가 개최한 토론회에서 이 같이 강조하고, 우수저류시설 확충과 함께 친환경적인 물순환 도시가 조성돼야 한다고 설명했습니다.
주 교수는 저영향개발 기법으로 빗물저금통 보급과 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하는 소형 침투도랑 설치 등을 제시했습니다.
주진걸 동신대 토목환경공학과 교수는 광주시의회와 광주녹색환경지원센터가 개최한 토론회에서 이 같이 강조하고, 우수저류시설 확충과 함께 친환경적인 물순환 도시가 조성돼야 한다고 설명했습니다.
주 교수는 저영향개발 기법으로 빗물저금통 보급과 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하는 소형 침투도랑 설치 등을 제시했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “광주 북구 상습 침수 해결 ‘저영향개발’ 필요”
-
- 입력 2025-08-13 22:02:53
- 수정2025-08-13 22:16:29
광주 북구 신안교 일대의 상습 침수 문제를 해결하기 위해서는 지형을 최대한 보존하는 이른바 '저영향개발'이 필요하다는 주장이 나왔습니다.
주진걸 동신대 토목환경공학과 교수는 광주시의회와 광주녹색환경지원센터가 개최한 토론회에서 이 같이 강조하고, 우수저류시설 확충과 함께 친환경적인 물순환 도시가 조성돼야 한다고 설명했습니다.
주 교수는 저영향개발 기법으로 빗물저금통 보급과 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하는 소형 침투도랑 설치 등을 제시했습니다.
주진걸 동신대 토목환경공학과 교수는 광주시의회와 광주녹색환경지원센터가 개최한 토론회에서 이 같이 강조하고, 우수저류시설 확충과 함께 친환경적인 물순환 도시가 조성돼야 한다고 설명했습니다.
주 교수는 저영향개발 기법으로 빗물저금통 보급과 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하는 소형 침투도랑 설치 등을 제시했습니다.
-
-
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.