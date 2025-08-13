술 취해 행인·경찰관 폭행 40대 구속 송치
입력 2025.08.13 (22:03) 수정 2025.08.13 (22:06)
술에 취해 행인을 때리고, 출동한 경찰관도 폭행한 40대 남성이 구속돼 검찰에 넘겨졌습니다.
제주서부경찰서는 특수폭행과 공무집행방해 혐의로 40대 남성을 구속해 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.
이 남성은 지난달 9일 저녁 9시 반쯤 제주시 연동의 한 거리에서 일면식도 없는 행인을 폭행하고, 출동한 경찰관을 발로 걷어찬 혐의를 받습니다.
