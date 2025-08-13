“관장이 당원모집 요구” 장애인시설 논란 일부 사실
입력 2025.08.13 (22:03) 수정 2025.08.13 (22:16)
광주 한 장애인복지관에서 불거진 관장의 비위 사실이 일부 사실로 드러났습니다.
광주 서구는 감사 결과 해당 기관의 관장과 사무국장이 직원들에게 특정 정당 당원 모집을 요구했고, 사무국장의 직원 괴롭힘으로 직원 일부가 사직한 사실과, 관장의 사적인 업무 지시가 확인됐다고 밝혔습니다.
손민주 기자 hand@kbs.co.kr손민주 기자의 기사 모음
