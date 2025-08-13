경남 시장·군수 정책회의…“현안 공유·협력 강화”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경상남도가 오늘(13일) 도청에서 '시장·군수 정책회의'를 열어 지자체 협력체계를 강화하고 주요 현안을 공유했습니다.



경상남도는 회의에서 도내 1시간대 생활권 도로망 구축과 자연재해 재발 방지를 위한 국가하천 승격 추진, 산림재난 예방 법령 정비 등을 공유했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!