“버스노선 동구민에 여전히 불편…개선 요구”
입력 2025.08.13 (22:06) 수정 2025.08.13 (22:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산시가 버스노선을 개편한 지 7개월이 지났지만 동구 주민들은 여전히 불편을 겪고 있다는 지적이 제기됐습니다.
진보당 울산시당 동구 지역위원회는 기자회견을 열고 "자체 설문조사에 응답한 동구 주민 81.6%가 노선 개편에 만족하지 못했다"며, "특히 좌석버스 증가로 비용이 늘었고 일반 노선버스의 배차 간격도 길어져 불편을 호소하고 있다"고 말했습니다.
이에 따라 배차 간격 축소와 시내 방향 노선 확대 등을 울산시에 요구했습니다.
진보당 울산시당 동구 지역위원회는 기자회견을 열고 "자체 설문조사에 응답한 동구 주민 81.6%가 노선 개편에 만족하지 못했다"며, "특히 좌석버스 증가로 비용이 늘었고 일반 노선버스의 배차 간격도 길어져 불편을 호소하고 있다"고 말했습니다.
이에 따라 배차 간격 축소와 시내 방향 노선 확대 등을 울산시에 요구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “버스노선 동구민에 여전히 불편…개선 요구”
-
- 입력 2025-08-13 22:06:24
- 수정2025-08-13 22:13:38
울산시가 버스노선을 개편한 지 7개월이 지났지만 동구 주민들은 여전히 불편을 겪고 있다는 지적이 제기됐습니다.
진보당 울산시당 동구 지역위원회는 기자회견을 열고 "자체 설문조사에 응답한 동구 주민 81.6%가 노선 개편에 만족하지 못했다"며, "특히 좌석버스 증가로 비용이 늘었고 일반 노선버스의 배차 간격도 길어져 불편을 호소하고 있다"고 말했습니다.
이에 따라 배차 간격 축소와 시내 방향 노선 확대 등을 울산시에 요구했습니다.
진보당 울산시당 동구 지역위원회는 기자회견을 열고 "자체 설문조사에 응답한 동구 주민 81.6%가 노선 개편에 만족하지 못했다"며, "특히 좌석버스 증가로 비용이 늘었고 일반 노선버스의 배차 간격도 길어져 불편을 호소하고 있다"고 말했습니다.
이에 따라 배차 간격 축소와 시내 방향 노선 확대 등을 울산시에 요구했습니다.
-
-
김옥천 기자 hub@kbs.co.kr김옥천 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.