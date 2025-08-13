전북도, 고향사랑기부제 활성화 추진
입력 2025.08.13 (22:06) 수정 2025.08.13 (22:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북도가 시행 3년차로 접어든 고향사랑기부제의 실효성을 높이기로 했습니다.
먼저 기부자에 대한 맞춤형 홍보 전략을 발굴하고 지역 특성과 주민 수요를 반영한 기금 사업을 기획하는 한편, 다른 지역의 우수 사례를 본뜨기로 했습니다.
또 고향사랑이(e)음 시스템의 데이터 관리를 효율화하고 사용자 편의성도 높이기로 했습니다.
먼저 기부자에 대한 맞춤형 홍보 전략을 발굴하고 지역 특성과 주민 수요를 반영한 기금 사업을 기획하는 한편, 다른 지역의 우수 사례를 본뜨기로 했습니다.
또 고향사랑이(e)음 시스템의 데이터 관리를 효율화하고 사용자 편의성도 높이기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북도, 고향사랑기부제 활성화 추진
-
- 입력 2025-08-13 22:06:39
- 수정2025-08-13 22:14:22
전북도가 시행 3년차로 접어든 고향사랑기부제의 실효성을 높이기로 했습니다.
먼저 기부자에 대한 맞춤형 홍보 전략을 발굴하고 지역 특성과 주민 수요를 반영한 기금 사업을 기획하는 한편, 다른 지역의 우수 사례를 본뜨기로 했습니다.
또 고향사랑이(e)음 시스템의 데이터 관리를 효율화하고 사용자 편의성도 높이기로 했습니다.
먼저 기부자에 대한 맞춤형 홍보 전략을 발굴하고 지역 특성과 주민 수요를 반영한 기금 사업을 기획하는 한편, 다른 지역의 우수 사례를 본뜨기로 했습니다.
또 고향사랑이(e)음 시스템의 데이터 관리를 효율화하고 사용자 편의성도 높이기로 했습니다.
-
-
오중호 기자 ozoz@kbs.co.kr오중호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.