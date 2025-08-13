판매 부진 현대차 전기차 생산라인 또 휴업
입력 2025.08.13 (22:07) 수정 2025.08.13 (22:14)
현대자동차가 전기차 판매 부진 여파로 생산라인 휴업을 되풀이하고 있습니다.
현대차는 내일(14일)부터 20일까지 아이오닉5와 코나EV를 생산하는 울산 1공장 12라인 가동을 중단합니다.
현대차는 내일(14일)부터 20일까지 아이오닉5와 코나EV를 생산하는 울산 1공장 12라인 가동을 중단합니다.
현대자동차가 전기차 판매 부진 여파로 생산라인 휴업을 되풀이하고 있습니다.
현대차는 내일(14일)부터 20일까지 아이오닉5와 코나EV를 생산하는 울산 1공장 12라인 가동을 중단합니다.
현대차는 내일(14일)부터 20일까지 아이오닉5와 코나EV를 생산하는 울산 1공장 12라인 가동을 중단합니다.
-
