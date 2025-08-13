판매 부진 현대차 전기차 생산라인 또 휴업

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

현대자동차가 전기차 판매 부진 여파로 생산라인 휴업을 되풀이하고 있습니다.



현대차는 내일(14일)부터 20일까지 아이오닉5와 코나EV를 생산하는 울산 1공장 12라인 가동을 중단합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!