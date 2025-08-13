뉴스9(울산)

판매 부진 현대차 전기차 생산라인 또 휴업

입력 2025.08.13 (22:07) 수정 2025.08.13 (22:14)

현대자동차가 전기차 판매 부진 여파로 생산라인 휴업을 되풀이하고 있습니다.

현대차는 내일(14일)부터 20일까지 아이오닉5와 코나EV를 생산하는 울산 1공장 12라인 가동을 중단합니다.

박중관
박중관 기자

KBS / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

