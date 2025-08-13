경찰, ‘검사 사칭’ 골드바 챙긴 사기 조직 추적

동영상 고정 취소

검사를 사칭한 전화금융사기 일당에게 속아 거액의 골드바를 넘긴 사기 피해가 발생해 경찰이 추적에 나섰습니다.



전주완산경찰서는 최근 수거책에게 시가 1억 4,000만 원가량의 골드바 12개를 넘겼다는 60대 여성의 신고를 받고 수사에 나섰고, 수거책과 윗선을 쫓고 있습니다.



피해 여성은 지난 7일 검사를 사칭한 조직으로부터 계좌가 돈 세탁에 이용됐으니 돈을 현물로 바꿔 전달하라는 연락을 받은 뒤, 인출한 돈으로 골드바를 구입해 수거책에게 넘긴 것으로 조사됐습니다.



