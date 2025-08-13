핵무기폐기국제운동, 합천 원폭피해자협회 방문

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

노벨평화상 수상 단체인 핵무기 폐기 국제운동(ICAN) 멜리사 파케 사무총장이 오늘(13일) 합천 원폭 피해자협회를 방문했습니다.



멜리사 사무총장 일행은 원폭 희생자 위패가 안치된 위령각을 참배하고, 핵무기 개발을 요구하는 국내 일부의 주장에 우려를 나타냈습니다.



