창원 회원동 아파트 화재…7명 연기 흡입
입력 2025.08.13 (22:08) 수정 2025.08.13 (22:25)
오늘(13일) 오후 3시 40분쯤 창원시 회원동 한 아파트 3층에서 불이나, 40분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 아파트 주민 7명이 연기 흡입 등 부상을 입고 병원으로 옮겨졌고, 일부 주민들이 대피했습니다.
이 불로 아파트 주민 7명이 연기 흡입 등 부상을 입고 병원으로 옮겨졌고, 일부 주민들이 대피했습니다.
