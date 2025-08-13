창원 회원동 아파트 화재…7명 연기 흡입

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(13일) 오후 3시 40분쯤 창원시 회원동 한 아파트 3층에서 불이나, 40분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 아파트 주민 7명이 연기 흡입 등 부상을 입고 병원으로 옮겨졌고, 일부 주민들이 대피했습니다.



