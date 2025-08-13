정헌율 시장 “코스트코 익산점, 시민 편익 최우선”
입력 2025.08.13 (22:09) 수정 2025.08.13 (22:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
코스트코 익산 입점을 두고 지역 소상공인과 시민사회의 기대와 우려가 엇갈리는 가운데, 정헌율 익산시장이 시민 편익과 지역 발전을 최우선으로 하는 상생 모델을 만들겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정헌율 시장 “코스트코 익산점, 시민 편익 최우선”
-
- 입력 2025-08-13 22:09:15
- 수정2025-08-13 22:14:49
코스트코 익산 입점을 두고 지역 소상공인과 시민사회의 기대와 우려가 엇갈리는 가운데, 정헌율 익산시장이 시민 편익과 지역 발전을 최우선으로 하는 상생 모델을 만들겠다고 밝혔습니다.
-
-
이수진 기자 elpis1004@kbs.co.kr이수진 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.