두산에너빌리티 폐기물장 화재…1시간 20분 만에 진화
입력 2025.08.13 (22:09) 수정 2025.08.13 (22:25)
오늘(13일) 오전 9시 반쯤 창원시 귀곡동 두산에너빌리티 폐기물 처리장에서 불이 나 한 시간 20분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 처리장에 쌓여 있던 폐기물 일부가 탔지만, 인명 피해는 발생하지 않았습니다.
이대완 기자 bigbowl@kbs.co.kr
