두산에너빌리티 폐기물장 화재…1시간 20분 만에 진화

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘(13일) 오전 9시 반쯤 창원시 귀곡동 두산에너빌리티 폐기물 처리장에서 불이 나 한 시간 20분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 처리장에 쌓여 있던 폐기물 일부가 탔지만, 인명 피해는 발생하지 않았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!