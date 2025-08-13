사천시, 소각장 단독 추진…국비 지원 줄어
입력 2025.08.13 (22:09) 수정 2025.08.13 (22:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
사천시가 진주시와 광역 소각장 건립이 사실상 무산됨에 따라, 단독 소각장 입지 선정위원회를 구성했습니다.
사천 소각장 입지 선정위원회는 주민 대표와 전문가 등 14명으로 구성돼, 입지와 향후 추진 방향 등을 논의합니다.
광역 소각장 건립이 무산돼 국비 지원은 최대 30%로 줄어듭니다.
사천 소각장 입지 선정위원회는 주민 대표와 전문가 등 14명으로 구성돼, 입지와 향후 추진 방향 등을 논의합니다.
광역 소각장 건립이 무산돼 국비 지원은 최대 30%로 줄어듭니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 사천시, 소각장 단독 추진…국비 지원 줄어
-
- 입력 2025-08-13 22:09:58
- 수정2025-08-13 22:25:50
사천시가 진주시와 광역 소각장 건립이 사실상 무산됨에 따라, 단독 소각장 입지 선정위원회를 구성했습니다.
사천 소각장 입지 선정위원회는 주민 대표와 전문가 등 14명으로 구성돼, 입지와 향후 추진 방향 등을 논의합니다.
광역 소각장 건립이 무산돼 국비 지원은 최대 30%로 줄어듭니다.
사천 소각장 입지 선정위원회는 주민 대표와 전문가 등 14명으로 구성돼, 입지와 향후 추진 방향 등을 논의합니다.
광역 소각장 건립이 무산돼 국비 지원은 최대 30%로 줄어듭니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.