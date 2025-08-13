사천시, 소각장 단독 추진…국비 지원 줄어

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

사천시가 진주시와 광역 소각장 건립이 사실상 무산됨에 따라, 단독 소각장 입지 선정위원회를 구성했습니다.



사천 소각장 입지 선정위원회는 주민 대표와 전문가 등 14명으로 구성돼, 입지와 향후 추진 방향 등을 논의합니다.



광역 소각장 건립이 무산돼 국비 지원은 최대 30%로 줄어듭니다.



