뉴스라인 W

국정개입 정황 ‘목걸이·시계’…구설 끊이지 않은 ‘명품사랑’

입력 2025.08.13 (22:55) 수정 2025.08.13 (23:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

다음
[앵커]

김건희 여사에 대한 구속영장 발부 배경엔, 이런 목걸이 외에도 시계 등 각종 고가 장신구가 있었습니다.

이제 특검은 '아무것도 아닌 사람'이라던 김 여사가 이런 고가 제품을 받고, 그 대가로 국정에 개입했는지 확인하고 있습니다.

김지숙 기자가 보도합니다.

[리포트]

서희건설 이봉관 회장은 김건희 여사에게 '목걸이' 등을 선물하며 인사 청탁을 했다고 자수했습니다.

실제로 사위 박성근 전 검사는 총리 비서실장에 발탁됩니다.

[한덕수/전 국무총리/2022년 6월 : "저한테 (윤 대통령이) 세 번을 물어요. 정말 그래도 되겠습니까? 며칠 뒤에 박성근 전직 검사님을 딱 이력서를 하나 보내주셨더라고요."]

[김건희 여사 : "명품 선물 관련 사실대로 진술한 거 맞나요?"]

영부인 시절 논란이 됐던 '고가가방 의혹'.

가방을 건넨 최재영 목사도 스스로 청탁하려 했다고 말했습니다.

[최재영/목사·고가 가방 전달/지난해 9월 : "미국 민간 외교사절단 행사에 만나줄 것을 요청하는 청탁, 김창준 전 미국 하원 의원의 국정자문위원 임명 청탁…."]

정가 5천만 원대 시계를 대리구입해 건넸다는 사업가 서모 씨.

김 여사에게 구입비용을 제대로 돌려받지 못했지만 이후 대통령실 로봇개 경호 관련 사업을 따냈습니다.

[서○○/시계 구매자 : "외국 나가면 영부인이나 뭐 이런 사람들이 이런 치장을 많이 한다고 그러더라고요. 이제 자기도 그런 게 하나 있어야겠다…."]

[건진법사/무속인/지난 6월 : "(통일교 청탁 선물 관련 김 여사한테 전달한 사실 있으신가요?) ..."]

통일교 고위 관계자가 건진법사에게 건넨 다이아 목걸이와 가방 역시 교단 관련 현안 청탁 목적이었던 거로 특검은 보고 있습니다.

윤석열 대통령 임기 내내 이른바 '명품 논란'이 끊이지 않은 김 여사.

김 여사가 실제로 인사와 수의계약 등 대통령 직무와 관련한 청탁을 받고 국정에 개입했다면 알선수재 혐의가 적용됩니다.

KBS 뉴스 김지숙입니다.

영상편집:김종선/그래픽:서수민

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국정개입 정황 ‘목걸이·시계’…구설 끊이지 않은 ‘명품사랑’
    • 입력 2025-08-13 22:55:26
    • 수정2025-08-13 23:03:27
    뉴스라인 W
[앵커]

김건희 여사에 대한 구속영장 발부 배경엔, 이런 목걸이 외에도 시계 등 각종 고가 장신구가 있었습니다.

이제 특검은 '아무것도 아닌 사람'이라던 김 여사가 이런 고가 제품을 받고, 그 대가로 국정에 개입했는지 확인하고 있습니다.

김지숙 기자가 보도합니다.

[리포트]

서희건설 이봉관 회장은 김건희 여사에게 '목걸이' 등을 선물하며 인사 청탁을 했다고 자수했습니다.

실제로 사위 박성근 전 검사는 총리 비서실장에 발탁됩니다.

[한덕수/전 국무총리/2022년 6월 : "저한테 (윤 대통령이) 세 번을 물어요. 정말 그래도 되겠습니까? 며칠 뒤에 박성근 전직 검사님을 딱 이력서를 하나 보내주셨더라고요."]

[김건희 여사 : "명품 선물 관련 사실대로 진술한 거 맞나요?"]

영부인 시절 논란이 됐던 '고가가방 의혹'.

가방을 건넨 최재영 목사도 스스로 청탁하려 했다고 말했습니다.

[최재영/목사·고가 가방 전달/지난해 9월 : "미국 민간 외교사절단 행사에 만나줄 것을 요청하는 청탁, 김창준 전 미국 하원 의원의 국정자문위원 임명 청탁…."]

정가 5천만 원대 시계를 대리구입해 건넸다는 사업가 서모 씨.

김 여사에게 구입비용을 제대로 돌려받지 못했지만 이후 대통령실 로봇개 경호 관련 사업을 따냈습니다.

[서○○/시계 구매자 : "외국 나가면 영부인이나 뭐 이런 사람들이 이런 치장을 많이 한다고 그러더라고요. 이제 자기도 그런 게 하나 있어야겠다…."]

[건진법사/무속인/지난 6월 : "(통일교 청탁 선물 관련 김 여사한테 전달한 사실 있으신가요?) ..."]

통일교 고위 관계자가 건진법사에게 건넨 다이아 목걸이와 가방 역시 교단 관련 현안 청탁 목적이었던 거로 특검은 보고 있습니다.

윤석열 대통령 임기 내내 이른바 '명품 논란'이 끊이지 않은 김 여사.

김 여사가 실제로 인사와 수의계약 등 대통령 직무와 관련한 청탁을 받고 국정에 개입했다면 알선수재 혐의가 적용됩니다.

KBS 뉴스 김지숙입니다.

영상편집:김종선/그래픽:서수민
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 폭우…오늘 새벽까지 고비

밤새 수도권 폭우…오늘 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.