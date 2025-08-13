김건희 구속 후 속도 내는 특검…남은 의혹 수사는?

동영상 고정 취소

[앵커]



허주연 변호사 나와있습니다.



[앵커]



법원이 밝힌 김건희 여사의 영장 발부 사유가 증거 인멸 염려가 있다.



이 부분이었습니다.



서희건설 회장의 자수서가 영향을 미쳤다고 봐야겠죠?



[앵커]



그런데 이 자수서 내용은 구속영장에는 없는 내용이었습니다.



이런 경우는 좀 드문 일이라고 봐야하나요?



법조계에선 어떻게 보고 있습니까?



[앵커]



앞서 김지숙 기자 보도도 보셨지만 김여사가 대통령 직무와 관련한 청탁을 받고 국정에 개입했단 의혹이 규명된다면 이건 또 다른 혐의가 적용될 수 있는 사안이지 않습니까?



[앵커]



특검이 이제 내일 김여사를 소환조사합니다.



김여사 측이 조사에 응하겠단 입장을 밝혔다고 하죠?



[앵커]



내일 조사의 경우에는 포토라인에 서는 거는 없는거죠?



[앵커]



이제 관심은 김여사의 신병을 확보한 특검이 향후 어디에 초점을 두고 수사할 것이냐.



여기에 있을텐데요.



어떤 것부터 물을까요?



[앵커]



그리고 어제 귀국해 체포된 김예성씨에 대한 조사가 강도 높게 진행중인 걸로 알려지고 있습니다.



영장 청구 가능성도 있다고 봐야겠죠?



[앵커]



그런데 김건희 여사가 구속됐잖아요?



김예성 씨의 진술에도 변화가 있을 가능성은 없을까요?



[앵커]



그리고 특검이 오늘 국민의힘 당사와 감사원을 압수수색했습니다.



이것도 김건희 특검이죠?



이건 어떤 의혹을 규명하기 위해서인가요?



[앵커]



내란특검 수사 상황도 좀 보겠습니다.



특검이 비상계엄 당시 해양경찰도 계엄 사령부에 참여하려했던 정황을 포착하고 조사하고 있죠?



[앵커]



허주연 변호사였습니다.



말씀 잘 들었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!