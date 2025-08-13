국제

이탈리아 최남단 섬 부근서 이민자 보트 전복…최소 20명 사망

입력 2025.08.13 (23:33) 수정 2025.08.14 (00:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

유엔난민기구(UNHCR)는 13일(현지시간) 이탈리아 최남단 람페두사섬 부근 해상에서 약 100명의 이주민을 태운 보트가 전복돼 최소 20명이 사망하고 10여명이 실종됐다고 밝혔습니다.

유엔난민기구 이탈리아 지부의 필리포 운가로 대변인은 보트에 타고 있던 60명의 생존자는 람페두사섬의 구호 센터로 이송됐다고 밝혔다고 AP 통신이 전했습니다.

생존자들의 진술에 따르면 이 보트는 북아프리카 리비아에서 출발했으며, 출발 당시 92∼97명의 이민자가 타고 있었습니다.

유엔난민기구에 따르면 이번 사고가 있기 전까지 올해 들어서만 중앙 지중해 횡단 과정에서 675명의 이민자가 숨졌습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이탈리아 최남단 섬 부근서 이민자 보트 전복…최소 20명 사망
    • 입력 2025-08-13 23:33:20
    • 수정2025-08-14 00:10:33
    국제
유엔난민기구(UNHCR)는 13일(현지시간) 이탈리아 최남단 람페두사섬 부근 해상에서 약 100명의 이주민을 태운 보트가 전복돼 최소 20명이 사망하고 10여명이 실종됐다고 밝혔습니다.

유엔난민기구 이탈리아 지부의 필리포 운가로 대변인은 보트에 타고 있던 60명의 생존자는 람페두사섬의 구호 센터로 이송됐다고 밝혔다고 AP 통신이 전했습니다.

생존자들의 진술에 따르면 이 보트는 북아프리카 리비아에서 출발했으며, 출발 당시 92∼97명의 이민자가 타고 있었습니다.

유엔난민기구에 따르면 이번 사고가 있기 전까지 올해 들어서만 중앙 지중해 횡단 과정에서 675명의 이민자가 숨졌습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
장덕수
장덕수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 폭우…오늘 새벽까지 고비

밤새 수도권 폭우…오늘 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.