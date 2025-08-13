뉴스라인 W

[라인W 날씨] 밤사이 수도권 시간당 최대 70mm 강한 비

입력 2025.08.13 (23:36) 수정 2025.08.13 (23:40)

경기 북부와 인천, 서울, 충남 북부, 강원 영서 북부에 호우 경보가 내려진 가운데, 레이더 영상에서 붉게 보이는 얇은 띠 형태의 비구름이 매우 강한 비를 쏟아내고 있습니다.

특히, 충청 북부 지역을 중심으로 시간당 30에서 70mm 안팎의 폭우가 쏟아지는 곳이 있고, 정체전선이 더 북상하며 내일 새벽까지 강한 비가 집중되겠습니다.

내일까지 수도권에 최대 200mm 이상의 많은 비가 더 내리겠습니다.

밤사이 비로 인한 피해가 더 발생하지 않도록 대비하셔야겠습니다.

한편, 남부지방은 덥고 습한 수증기의 영향으로 폭염 주의보가 발효 중입니다.

내일 강릉과 대전의 낮 기온이 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.

남부지방은 대체로 맑은 가운데 오후 한때 전주와 남원, 광주에는 소나기가 내리겠습니다.

대구에도 소나기가 내리겠고, 낮 기온이 34도까지 크게 오르겠습니다.

내일 전 해상의 물결이 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

광복절인 모레 오전까지 수도권과 강원도에 비가 내리겠고, 주말부터는 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이주현

공지·정정

