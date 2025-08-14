중부지방에 강한 비…많은 곳 200mm 이상

오늘까지 중부지방을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 예상됩니다.



새벽까지 수도권에는 시간당 30에서 70mm의 폭우가 쏟아지겠고, 강원 내륙과 충청 북부에도 시간당 30mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



예상되는 비의 양은 수도권 최대 200mm 이상, 강원 내륙 최대 150mm 이상, 충남 북부 최대 100mm 이상 등입니다.



오후에 남부 내륙과 제주 산지에는 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



아침 기온은 서울과 전주, 부산 26도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울 28도, 전주·광주 34도 등 전국이 28도에서 34도로 어제보다 조금 높겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠고, 남해안과 제주 해안에는 높은 너울이 밀려오겠습니다.



