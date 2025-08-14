김병기 “정부, ‘주식 양도세 과세 기준’ 다음주 초 결론”

민주당 김병기 원내대표가 주식 양도세를 내야 하는 대주주 기준이 다음 주 초에 최종 결정될 것이라고 전망했습니다



김 원내대표는 오늘(13일) 친명 성향 유튜브 채널 '새날'과의 인터뷰에서 "50억 원(으로 대주주 기준을 복구하자는) 여론이 있다고 전달했고, 대통령실과 정부가 검토해 결정할 예정"이라며 이같이 말했습니다.



또한 "'50억 원' 의견을 전달한 것이지, '10억 원'이 안 된다고 한 건 아니다"라며, 정부가 발표한 세제 개편안을 여당이 반대하는 상황은 아니라는 취지로 발언했습니다.



다만 "30억 원은 아닌 것 같다"며, 절충안을 검토하진 않는다고 설명했습니다.



정부는 지난달 31일 주식 양도세를 내야 하는 대주주 기준을 '종목당 50억원 보유'에서 '10억원 보유'로 낮추는 세제개편안을 발표했습니다.



윤석열 정부에서 완화한 기준을 원상복구 하겠다는 취지인데, 개인 투자자를 중심으로 반발이 거세지자 민주당에서도 현행기준을 유지해야 한다는 의견이 커졌습니다.



주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 전 법사위원장을 신속하게 제명하고, 후임에 추미애 의원을 내정한 이유로는 "불이 생각보다 크게 났는데, 물로 끌 수 있는 불이 아니었다"며 "불은 불로 끄기 위해 핵폭탄을 던진 것"이라고 했습니다.



국회 윤리특별위원회를 국민의힘과 6 대 6 동수로 구성하기로 합의했다가 정청래대표의 지시로 번복한 결정에 대해선 "일부 당원 또는 국민들 민심과 달랐기 때문에 국회법을 바꾸는 단계까지 생각한다"고 답했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



