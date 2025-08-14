정치

민주당 TF, 의정부 DL건설 추락사고 현장 방문

입력 2025.08.14 (01:02)

더불어민주당이 노동자가 추락 사망한 경기 의정부 DL건설 아파트 신축 공사 현장을 방문합니다.

민주당 산업재해예방 테스크포스(TF)는 오늘(14일) 오후 경기 의정부시 사고 헌장을 점검하고 재발 방지 대책을 논의한다고 밝혔습니다.

김주영 산업재해예방 TF 단장과 박해철 간사, 박홍배 의원, 고용노동부 및 DL건설 관계자들이 참석합니다.

이달 8일 해당 현장에서 50대 남성 노동자가 추락 방지 그물망에서 낙하물을 치우던 중, 그물망이 찢어지면서 추락해 숨졌습니다.

사고 다음날 이재명 대통령은 산업재해를 획기적으로 줄이겠다며 앞으로 모든 산재 사망 사고를 최대한 빠르게 직보하라고 지시했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

이원희
이원희 기자

