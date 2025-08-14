[특보] 수도권 최고 70mm 폭우…새벽까지 고비

동영상 고정 취소

[앵커]



오늘 새벽까지 수도권과 충청을 중심으로 시간당 최대 70mm의 폭우가 예보됐습니다.



재난방송 스튜디오를 연결해 현재 비 상황과 전망에 대해서 자세히 알아보겠습니다.



김세현 기자!



지금 비 상황은 어떻습니까?



[기자]



레이더 영상으로 현재 비 상황을 살펴보겠습니다.



두 시간 전에 전해드렸을 때와 마찬가지로 서해상에서 남북으로 폭이 좁은 띠 모양의 긴 비구름대가 계속해서 들어오면서 주로 충남 지역에 비를 뿌리고 있는데요.



이 비구름대가 점차 북상하고, 자정 무렵부터 경기 앞바다에서도 비구름이 발달해 유입되면서 한동안 소강상태를 보이던 수도권에도 비가 내리고 있습니다.



곳곳에는 보라색으로 시간당 50mm 안팎의 매우 강한 비구름이 지나고 있는데요.



이 비구름대의 영향으로 새벽까지 수도권과 충청 지역을 중심으로 강한 비가 예보됐습니다.



비가 내리고 있는 지역을 KBS 재난 감시 CCTV로 살펴보겠습니다.



먼저 충남 태안 지역의 모습입니다.



강한 비바람에 도로에 내린 비가 일렁이는 모습을 볼 수 있습니다.



밤사이 많은 비가 예보된 만큼 이 지역을 지나실 때는 주의하셔야겠습니다.



경기 북부에도 강한 비가 쏟아지고 있습니다.



경기 파주 지역인데요.



가로등 아래로 세찬 빗줄기가 내리는 모습을 볼 수 있습니다.



현재 파주뿐만 아니라 포천과 양주에도 강한 비가 내리면서 호우 경보가 발효 중인 만큼 이 지역에 계신 분들은 밤사이 상황에 주의하셔야겠습니다.



[앵커]



어제 오전에도 수도권에 폭우가 쏟아졌는데요.



왜 이렇게 비가 많이 오는 겁니까?



[기자]



어제와 오늘 우리나라 북쪽으로는 건조한 공기가 남쪽에는 북태평양 고기압이 위치하면서 정체전선이 발달했습니다.



태풍 '버들'의 영향으로 뜨거운 수증기가 밀려들었고, 정체전선에서 '중규모 저기압'이라는 크기가 작은 저기압이 발생했습니다.



이 영향으로 크기가 작은 비구름이 강하게 발달했는데요.



특히 이 검은색은 시간당 100mm 안팎의 폭우를 쏟는 비구름입니다.



이 비구름이 인천부터 수도권으로 유입이 되면서 덕적도에는 1시간에 149.2mm의 올여름 들어 가장 강한 폭우가 쏟아지기도 했습니다.



기상청은 밤사이에도 정체전선이 중부지방에 머물겠고, 저기압이 발달하면서 강하고 많은 비가 내릴 것으로 보고 있습니다.



[앵커]



오늘 밤사이에도 계속해서 주의를 해야겠는데요.



어디에 얼마나 내릴 거로 예보가 됐습니까?



[기자]



기상청 슈퍼컴퓨터 예측 모델로 확인해 보겠습니다.



가는 띠 모양의 비구름인 정체전선이 오늘 오전까지 수도권과 충청 등 중부 지방을 오르내릴 거로 예측됐습니다.



또, 내일 새벽까지 시간당 최대 70mm의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있을 것으로 보이는데요.



기상청은 오늘까지 수도권에 최대 200mm 이상, 강원 중북부 내륙과 충남 북부에는 최대 150mm 이상 더 내릴 거로 내다봤습니다.



어제 오전처럼 국지적으로 강한 비가 쏟아질 수 있는 만큼 많은 비가 예보된 지역에서는 밤사이에도 재난 문자를 잘 살피셔야겠습니다.



[앵커]



밤사이가 고비가 될 것 같은데, 주의해야 할 사항도 알려주시죠.



[기자]



네, 어제부터 강한 비가 쏟아지면서 내린 비의 양도 많았습니다.



보시면 어제와 오늘, 수도권 지역을 중심으로 하늘색으로 100mm 안팎의 많은 비가 내렸고, 특히 수도권 북부 지역은 보라색으로 200mm가 넘는 큰비가 내렸습니다.



인천 중구 운남동인 영종도에는 250mm 넘게 비가 쏟아졌는데요.



이들 지역에 추가로 큰비가 예보되면서, 이들 지역을 중심으로 산사태 특보가 발효 중입니다.



붉게 표시된 지역은 산사태 경보가, 주황색은 산사태 주의보를 의미하는데요.



경기 양주와 가평, 포천에는 산사태 경보가, 경기 동두천과 강원 춘천 등지에는 산사태 주의보가 내려져 있습니다.



산사태와 침수 피해 없도록 산사태와 호우 특보 지역에 계신 분들은 계속해서 재난 문자를 잘 살피셔야겠습니다.



지금까지 재난방송 스튜디오에서 전해드렸습니다.



