중부지방에 강한 비…많은 곳 180mm 이상

오늘은 오전까지 중부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠고, 오후에는 비가 점차 그치겠습니다.



기상청은 오늘 아침까지 수도권에 시간당 30에서 최대 70mm의 매우 강한 비가 쏟아지겠고, 오전까지는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리겠다고 예보했습니다.



예상되는 비의 양은 수도권 최대 180mm 이상, 강원 내륙 최대 120mm 이상, 충청의 북부에 최대 80mm 이상 등입니다.



오후에 남부 내륙과 제주 산지에는 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



한낮 기온은 서울 28도, 전주·광주 34도 등으로 전국이 28도에서 34도로 어제보다 조금 높겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠고, 남해안과 제주 해안에는 높은 너울이 밀려오겠습니다.



