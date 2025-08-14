충북 진천 중부고속도로 추돌 사고…2명 사상
입력 2025.08.14 (05:31) 수정 2025.08.14 (05:35)
오늘 새벽 1시 10분쯤 중부고속도로 하남 방향 진천 졸음쉼터 인근을 달리던 승용차가 앞서가던 화물차를 들이받았습니다.
이 사고로 40대 승용차 운전자가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 숨졌고, 60대 화물차 운전자도 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
