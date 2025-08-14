경제

7월 수입물가 0.9% 상승…“유가·환율 영향”

입력 2025.08.14 (06:00)

7월 수입 물가가 한 달 전보다 0.9% 오르며 올해 1월 이후 6달 만에 상승했습니다.

한국은행이 오늘(14일) 발표한 '2025년 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)'를 보면, 7월 수입물가지수(원화 기준)는 6월보다 0.9% 상승했습니다.

1년 전보다는 5.9% 하락했습니다.

한국은행은 국제유가와 원·달러 환율이 상승해 수입 물가가 올랐다고 분석했습니다.

두바이유(7월 평균)는 70.87달러로 전월 대비 2.3% 올랐고, 원·달러 평균환율은 1,375.22원으로 0.6% 상승했습니다.

용도별로는 원재료 1.5%, 중간재 0.6%, 자본재·소비재 0.5% 각각 상승했습니다.

컴퓨터·전자 및 광학기기, 석탄·석유제품 가격 오름세 등의 영향으로 수출 물가는 한 달 전보다 1% 상승했습니다.

1년 전과 비교하면 4.3% 하락했습니다.

수출 물량과 수입 물량은 각각 1.6%, 4.9% 증가했습니다.

황현규
황현규 기자

