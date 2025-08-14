사회

서울시, 일제강점기 토지기록물 전산화 시작…“열람·검색 기능도 고도화”

입력 2025.08.14 (06:00)

서울시가 일제강점기부터 1975년까지 작성된 토지기록물을 복원해 전산화하는 작업에 들어갑니다.

시는 올해 44만 건을 시작으로 2030년까지 200만 건에 대한 디지털화를 완료한다는 계획입니다.

이번 사업은 현재 서울기록원에 종이나 마이크로필름 형태로 보관 중인 토지이동결의서를 디지털화해 안전한 보존 체계를 마련하고, 온라인으로 검색·열람이 가능하게 해 접근성을 높이는 것이 목표입니다.

시는 전산화 작업이 완료되면 자료를 신속하게 검색·열람할 수 있게 되는 등 행정 효율성이 높아질 것으로 보인다고 설명했습니다.

또, 토지 관련 소송에 필요한 과거 이력도 빠르게 확인할 수 있게 돼 민원 대응력을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔습니다.

시는 구축된 데이터를 바탕으로 개발사업 및 보상업무, 부동산 정책 등에 활용하고, 한 곳에서 열람·검색할 수 있도록 지적보존문서시스템 기능도 고도화할 계획입니다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 "광복 80주년을 앞두고 우리 땅의 역사를 보존하고 되새기는 뜻깊은 사업"이라며 "앞으로도 시민 편의를 강화하는 디지털 기반 기록 행정을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔습니다.

