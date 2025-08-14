동영상 고정 취소

수도권 폭우에 침수·사고 속출…오늘 고비



어제부터 수도권에 내린 시간당 100mm의 폭우로 침수와 교통사고가 잇따랐습니다. 오늘까지 중부지방에 최대 200mm 이상 더 내릴 것으로 예보돼 고비가 될 전망입니다.



교육 최교진·여가 원민경…1기 내각 마무리



이재명 대통령이 공석인 교육부와 여가부 장관 후보자에 각각 최교진 세종시 교육감과 원민경 변호사를 지명했습니다. 공정거래위원장 등 장관급 4명도 추가 인선했습니다.



김건희 독방 수감…오늘 구속 후 첫 소환



구속된 김건희 여사가 서울남부구치소 6.6제곱미터 독방에 정식 수용됐습니다. 특검은 오늘, 구속 뒤 처음으로 김 여사를 소환 조사합니다.



이스라엘, 가자 장악 공세…이틀 새 120여 명 사망



가자지구 점령 계획을 승인한 이스라엘이 본격 작전에 앞서 공격 수위를 높이고 있습니다. 가자 북부를 집중 폭격해 최근 이틀간 120여 명이 숨졌습니다.



