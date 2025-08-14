뉴스광장 1부

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…동부간선도로 통제 해제

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…동부간선도로 통제 해제

수도권 폭우에 침수·사고 속출…오늘 고비

어제부터 수도권에 내린 시간당 100mm의 폭우로 침수와 교통사고가 잇따랐습니다. 오늘까지 중부지방에 최대 200mm 이상 더 내릴 것으로 예보돼 고비가 될 전망입니다.

교육 최교진·여가 원민경…1기 내각 마무리

이재명 대통령이 공석인 교육부와 여가부 장관 후보자에 각각 최교진 세종시 교육감과 원민경 변호사를 지명했습니다. 공정거래위원장 등 장관급 4명도 추가 인선했습니다.

김건희 독방 수감…오늘 구속 후 첫 소환

구속된 김건희 여사가 서울남부구치소 6.6제곱미터 독방에 정식 수용됐습니다. 특검은 오늘, 구속 뒤 처음으로 김 여사를 소환 조사합니다.

이스라엘, 가자 장악 공세…이틀 새 120여 명 사망

가자지구 점령 계획을 승인한 이스라엘이 본격 작전에 앞서 공격 수위를 높이고 있습니다. 가자 북부를 집중 폭격해 최근 이틀간 120여 명이 숨졌습니다.

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…<br>동부간선도로 통제 해제

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…동부간선도로 통제 해제
수도권 최고 70mm 폭우…<br>아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
이 대통령 "국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야"

이 대통령 "국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야"
특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 <br>소환 조사

특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 소환 조사
