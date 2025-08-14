뉴스광장 1부

“아직 복구 덜 됐는데”…엎친데 덮친 가평

입력 2025.08.14 (06:10) 수정 2025.08.14 (06:18)

[앵커]

이번 폭우 소식에 더욱 마음이 심란한 주민들이 있습니다.

지난달 큰 수해를 입고, 아직 복구를 마치지 못한 경기 가평 지역인데요.

어제 하루 내린 비에 더해, 오늘 오전에도 큰 비가 예보돼 있어 불안이 더 커지고 있습니다.

김보담 기자가 취재했습니다다.

[리포트]

오전에 내린 호우로 강물은 순식간에 불어났습니다.

하수구에서 끊임없이 물이 쏟아지고, 강변의 풀도 힘없이 잠겨있습니다.

지난달 20일 급작스러운 폭우에 큰 수해를 입은 주민들, 한 달 만에 같은 일이 반복될까 걱정입니다.

[윤태훈/경기 가평군 : "자주 수시로 순찰 도는 거죠. 배수구에 우리 (군청) 산업팀 간부들 나와서 다 낙엽 제거하고..."]

도로는 이미 잠기기 시작했고, 수마의 잔해를 퍼나르던 굴삭기도 멈췄습니다.

거센 물살에, 잠시 막아 둔 강둑도 위태롭습니다.

이렇게 또다시 내리는 폭우에 임시로 쌓아놨던 제방도 눈에 띄게 가라앉았습니다.

산사태가 덮쳤던 캠핑장, 끊겨버린 도로에 거센 물살까지 덮쳐, 복구는 엄두도 내지 못합니다.

무너진 제방도, 쓰러진 표지판도, 한 달 전 그 날에 멈춰있습니다.

근처 민가도 사정은 마찬가집니다.

산비탈은 여전히 무너져있는데, 계속해서 빗물이 내려옵니다.

또다시 산사태가 일어나진 않을까, 속이 타들어 갑니다.

[문효신/경기 가평군 : "산사태 흙더미가 여기도 덤프트럭이 두세 대가 지금 며칠을 퍼낸 거거든요. 그런데 또 원래 상태로 돌아올까 봐…."]

가평을 포함한 경기 북부 지역엔 산사태 경보가 발령됐습니다.

산림청은 계속된 비로 땅이 물을 머금은 데다, 오늘 오전까지 비가 예보된만큼 주의를 당부했습니다.

KBS 뉴스 김보담입니다.

촬영기자:김영환/영상편집:김철

