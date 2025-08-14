임진강 필승교 수위 1m 초과, ‘하천 행락객 대피해야’
입력 2025.08.14 (06:26)
경기도 연천군 임진강 최북단의 필승교 수위가 1미터를 넘어감에 따라 임진강 하류 지역에 대피를 안내하는 재난문자가 발송됐습니다.
경기도는 오늘(14일) 새벽 5시 41분에 임진강 필숭교 수위가 1미터 이상으로 상승 중이라며 “하천변 행락객과 야영객, 어민, 지역주민 등은 신속하게 안전한 장소로 대피하기 바란다”라는 재난문자를 발송했습니다.
필승교 수위가 상승해 1미터를 넘어가면 임진강 유역 행락객은 대피해야 하고, 수위가 7.5미터 이상으로 급상승하면 임진강의 상류에서 북한이 댐의 수문을 방류한 것으로 보고 접경지역 위기대응 ‘관심’ 단계가 발령됩니다.
경기도 연천군 임진강 최북단의 필승교 수위가 1미터를 넘어감에 따라 임진강 하류 지역에 대피를 안내하는 재난문자가 발송됐습니다.
김성한 기자 albatross@kbs.co.kr
