서울 동부간선도로 교통 통제 17시간 만에 해제

서울 동부간선도로 성동∼상계교 구간과 수락지하차도∼성동분기점 구간 교통 통제가 오늘(14일) 새벽 5시에 해제됐습니다.



수도권에 내린 폭우로 중랑천 수위가 상승함에 따라 어제 낮 12시쯤부터 통제됐던 차량 통행이 17시간 만에 재개됐습니다.



한때 수위가 5.3ｍ까지 차올랐던 중랑교 수위는 오늘 오전 6시 10분 기준 1.56ｍ를 기록했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



