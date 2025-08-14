[뉴스광장 2부 헤드라인]
입력 2025.08.14 (06:59) 수정 2025.08.14 (07:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
수도권 폭우에 침수·사고 속출…오늘 고비
어제부터 수도권에 내린 시간당 100mm의 폭우로 침수와 교통사고가 잇따랐습니다. 오늘까지 수도권에 최대 180mm 이상 더 내릴 것으로 예보돼 고비가 될 전망입니다.
교육 최교진·여가 원민경…1기 내각 마무리
이재명 대통령이 공석인 교육부와 여가부 장관 후보자에 각각 최교진 세종시 교육감과 원민경 변호사를 지명했습니다. 공정거래위원장 등 장관급 4명도 추가 인선했습니다.
김건희 독방 수감…오늘 구속 후 첫 소환
구속된 김건희 여사가 서울남부구치소 6.6제곱미터 독방에 정식 수용됐습니다. 특검은 오늘, 구속 뒤 처음으로 김 여사를 소환 조사합니다.
이스라엘, 가자 장악 공세…이틀 새 120여 명 사망
가자지구 점령 계획을 승인한 이스라엘이 본격 작전에 앞서 공격 수위를 높이고 있습니다. 가자 북부를 집중 폭격해 최근 이틀간 120여 명이 숨졌습니다.
어제부터 수도권에 내린 시간당 100mm의 폭우로 침수와 교통사고가 잇따랐습니다. 오늘까지 수도권에 최대 180mm 이상 더 내릴 것으로 예보돼 고비가 될 전망입니다.
교육 최교진·여가 원민경…1기 내각 마무리
이재명 대통령이 공석인 교육부와 여가부 장관 후보자에 각각 최교진 세종시 교육감과 원민경 변호사를 지명했습니다. 공정거래위원장 등 장관급 4명도 추가 인선했습니다.
김건희 독방 수감…오늘 구속 후 첫 소환
구속된 김건희 여사가 서울남부구치소 6.6제곱미터 독방에 정식 수용됐습니다. 특검은 오늘, 구속 뒤 처음으로 김 여사를 소환 조사합니다.
이스라엘, 가자 장악 공세…이틀 새 120여 명 사망
가자지구 점령 계획을 승인한 이스라엘이 본격 작전에 앞서 공격 수위를 높이고 있습니다. 가자 북부를 집중 폭격해 최근 이틀간 120여 명이 숨졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [뉴스광장 2부 헤드라인]
-
- 입력 2025-08-14 06:59:27
- 수정2025-08-14 07:04:56
수도권 폭우에 침수·사고 속출…오늘 고비
어제부터 수도권에 내린 시간당 100mm의 폭우로 침수와 교통사고가 잇따랐습니다. 오늘까지 수도권에 최대 180mm 이상 더 내릴 것으로 예보돼 고비가 될 전망입니다.
교육 최교진·여가 원민경…1기 내각 마무리
이재명 대통령이 공석인 교육부와 여가부 장관 후보자에 각각 최교진 세종시 교육감과 원민경 변호사를 지명했습니다. 공정거래위원장 등 장관급 4명도 추가 인선했습니다.
김건희 독방 수감…오늘 구속 후 첫 소환
구속된 김건희 여사가 서울남부구치소 6.6제곱미터 독방에 정식 수용됐습니다. 특검은 오늘, 구속 뒤 처음으로 김 여사를 소환 조사합니다.
이스라엘, 가자 장악 공세…이틀 새 120여 명 사망
가자지구 점령 계획을 승인한 이스라엘이 본격 작전에 앞서 공격 수위를 높이고 있습니다. 가자 북부를 집중 폭격해 최근 이틀간 120여 명이 숨졌습니다.
어제부터 수도권에 내린 시간당 100mm의 폭우로 침수와 교통사고가 잇따랐습니다. 오늘까지 수도권에 최대 180mm 이상 더 내릴 것으로 예보돼 고비가 될 전망입니다.
교육 최교진·여가 원민경…1기 내각 마무리
이재명 대통령이 공석인 교육부와 여가부 장관 후보자에 각각 최교진 세종시 교육감과 원민경 변호사를 지명했습니다. 공정거래위원장 등 장관급 4명도 추가 인선했습니다.
김건희 독방 수감…오늘 구속 후 첫 소환
구속된 김건희 여사가 서울남부구치소 6.6제곱미터 독방에 정식 수용됐습니다. 특검은 오늘, 구속 뒤 처음으로 김 여사를 소환 조사합니다.
이스라엘, 가자 장악 공세…이틀 새 120여 명 사망
가자지구 점령 계획을 승인한 이스라엘이 본격 작전에 앞서 공격 수위를 높이고 있습니다. 가자 북부를 집중 폭격해 최근 이틀간 120여 명이 숨졌습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.