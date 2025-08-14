뉴스광장

이스라엘군, 가자시티 작전 계획 승인…공세 강화에 사망자 속출

입력 2025.08.14 (07:21) 수정 2025.08.14 (07:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

트럼프, 문화예술계 ‘개조 시도’…“워싱턴 통제 기간 연장”

트럼프, 문화예술계 ‘개조 시도’…“워싱턴 통제 기간 연장”
수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

다음
[앵커]

이스라엘군이 '가자시티 점령'을 위한 큰 틀의 작전 계획을 승인했습니다.

지상군 진입 등 본격 작전을 앞두고 가자지구 곳곳에 대한 이스라엘군의 공세가 강화되며 사망자가 속출했습니다.

두바이 김개형 특파원의 보도입니다.

[리포트]

현지 시각 13일 이스라엘군은 참모총장 주재로 지휘부 회의를 열어 '가자시티 점령 계획의 주요 틀'을 승인했다고 밝혔습니다.

네타냐후 총리가 지시한 '가자시티 점령'에 대해 군 수뇌부가 큰 틀의 작전 계획을 승인한 겁니다.

자미르 참모총장은 "작전 실행에 앞서 재정비와 회복 시간을 확보해야 한다"고 밝혀 작전 실행에 다소 시간이 소요될 것임을 시사했습니다.

그러나 가자지구에 대한 공격 수위는 오히려 더 높아졌습니다.

특히 가자 북부에 폭격이 집중되면서 지난 12일부터 130명 가까이 숨졌다는 게 하마스가 통치하는 가자 보건부 주장입니다.

이런 가운데 네타냐후 총리는 팔레스타인 주민들이 가자지구를 떠나는 것을 허용하겠다고 밝혔습니다.

이스라엘은 지난 수년간 국경을 엄격히 통제하며 주민들의 출국을 금지해 왔습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "전투 중에는 가자지구 내부에서의 이동을 우선 허용하고, 가자지구 밖으로 떠나는 것도 허용할 것입니다."]

이와 관련해 이스라엘 정부가 인도네시아와 남수단, 우간다 등 5개국과 가자 주민들을 재정착시키는 방안을 논의하고 있다고 이스라엘 언론이 보도했습니다.

이 중 인도네시아 등과는 일부 진전이 이뤄지는 등 이민자 수용에 더 개방적인 곳도 있다고 이 언론은 전했습니다.

두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.

영상편집:양의정/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이스라엘군, 가자시티 작전 계획 승인…공세 강화에 사망자 속출
    • 입력 2025-08-14 07:21:20
    • 수정2025-08-14 07:27:35
    뉴스광장
[앵커]

이스라엘군이 '가자시티 점령'을 위한 큰 틀의 작전 계획을 승인했습니다.

지상군 진입 등 본격 작전을 앞두고 가자지구 곳곳에 대한 이스라엘군의 공세가 강화되며 사망자가 속출했습니다.

두바이 김개형 특파원의 보도입니다.

[리포트]

현지 시각 13일 이스라엘군은 참모총장 주재로 지휘부 회의를 열어 '가자시티 점령 계획의 주요 틀'을 승인했다고 밝혔습니다.

네타냐후 총리가 지시한 '가자시티 점령'에 대해 군 수뇌부가 큰 틀의 작전 계획을 승인한 겁니다.

자미르 참모총장은 "작전 실행에 앞서 재정비와 회복 시간을 확보해야 한다"고 밝혀 작전 실행에 다소 시간이 소요될 것임을 시사했습니다.

그러나 가자지구에 대한 공격 수위는 오히려 더 높아졌습니다.

특히 가자 북부에 폭격이 집중되면서 지난 12일부터 130명 가까이 숨졌다는 게 하마스가 통치하는 가자 보건부 주장입니다.

이런 가운데 네타냐후 총리는 팔레스타인 주민들이 가자지구를 떠나는 것을 허용하겠다고 밝혔습니다.

이스라엘은 지난 수년간 국경을 엄격히 통제하며 주민들의 출국을 금지해 왔습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "전투 중에는 가자지구 내부에서의 이동을 우선 허용하고, 가자지구 밖으로 떠나는 것도 허용할 것입니다."]

이와 관련해 이스라엘 정부가 인도네시아와 남수단, 우간다 등 5개국과 가자 주민들을 재정착시키는 방안을 논의하고 있다고 이스라엘 언론이 보도했습니다.

이 중 인도네시아 등과는 일부 진전이 이뤄지는 등 이민자 수용에 더 개방적인 곳도 있다고 이 언론은 전했습니다.

두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.

영상편집:양의정/자료조사:김나영
김개형
김개형 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천
수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
이재명 정부 5년 청사진 나왔다<br>…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.